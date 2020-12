Lionel Messi, delantero de Barcelona. | Fuente: AFP

La estrella de Barcelona, Lionel Messi, reveló en entrevista con La Sexta de España que ha sufrido momentos difíciles en el aspecto emocional y que ha debido ir al psicólogo, pero no lo hace pese a la recomendación de su esposa Antonela Roccuzzo.

"Tendría que haber ido al psicólogo pero no fui nunca. No sé por qué Me cuesta dar el paso incluso sabiendo que lo necesito", señaló el seis veces ganador del Balón de Oro con el periodista Jordi Évole.

"Me dijo Antonella que diera el paso, me insistió para que vaya. Me guardo todo y no lo comparto, y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por mi día a día, me haría bien, pero no lo hago", agregó.

Messi sostuvo que nunca ha llorado por una derrota de Barcelona o de la Selección de Argentina. "No he llorado por tema deportivos pero sufrí muchísimo, por otros temas sí he llorado, pero prefiero no entrar en detalles", contó.



El capitán de la Selección de Argentina recordó cuando llegó a Barcelona a los 13 años y su tristeza por la vuelta de su madre y hermano a Rosario. Como se recuerda, la 'Pulga' se quedó con su madre en sus primeros años en España, hecho que acentuó su timidez.

"A veces me gustaría ser anónimo, me gustaría ir al supermercado, sin tener 300 ojos mirándome. Sobre todo cuando estoy con mis hijos sí me gustaría pasar desapercibido", culminó.

Messi aún se encuentra en Argentina y se perderá el duelo entre Barcelona y Eibar debido a unas molestias en el tobillo.