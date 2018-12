Lionel Messi quedó quinto en el Balón de Oro | Fuente: EFE | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi se encuentra en Argentina disfrutando de sus vacaciones, pero antes de partir a su país habló sobre el Balón de Oro, que se lo llevó Luka Modric, y Cristiano Ronaldo .

"Sabía que no lo iba ganar este año. Cuando escuchaba a los candidatos al premio, ya sabía que no iba a estar y ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto", confesó Lionel Messi al diario Marca. La 'Pulga' quedó en el quinto lugar detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé.

Sobre la rivalidad que vivió con Cristiano Ronaldo comentó "Fue una linda época la que vivimos juntos en la competición. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha", comentó en la entrevista.

El delantero portugués se encuentra en Italia. "Fue un grandisimo jugador para el Real Madrid y LaLiga", comentó.





Por otro lado, Lionel Messi compartió en Instagram una foto con su esposa Antonella Roccuzzo. Esta imagen se convirtió en la sensación en redes sociales. "Amor el fútbol, pero la familia está por encima de todo", acotó. La entrevista completa sale este jueves en Marca.