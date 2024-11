Lionel Messi se rinde ante el Barcelona de Hansi Flick: "Lo veo espectacular"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No dudó en elogiar a su exequipo. El delantero de Inter Miami Lionel Messi se mostró contento con el buen momento que atraviesa FC Barcelona.

En una entrevista para el programa El nou clam de TV3, el capitán de la Selección Argentina aseguró que ve "espectacular" al cuadro de Hansi Flick, pero no le sorprende porque no es algo nuevo.

Además, dijo que cuando le dan la oportunidad a los más jóvenes, estos responden de la manera que lo están haciendo en estos momentos.

"Lo veo espectacular y no me sorprende porque no es algo que es nuevo, pasó toda la vida, o por lo menos, desde que llegué yo al Barcelona con 13 años", indicó en un primer momento.

"Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad desde hace un par de años. Cuando se les da oportunidad y la confianza, responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie y porque están acostumbrados a jugar de esta manera desde chiquitos", complementó.

“Jo em sento de Barcelona. A la nostra ment sempre hi ha poder tornar a Barcelona el dia de demà.” Leo Messi confessa que tant ell com la seva família troben a faltar la ciutat, en una entrevista a “El nou clam”.



La conversa sencera, a l’últim capítol de #NouClam3Cat, dijous 28… pic.twitter.com/HBC39wMJGe — 3Cat (@som3cat) November 22, 2024

Lionel Messi quiere volver a FC Barcelona

Por otro lado, Lionel Messi indicó que en su mente está regresar a Barcelona, pues extraña la ciudad y siente que es su casa.

"En nuestra mente, el día de mañana es volver a vivir en Barcelona. Mis hijos, mi mujer y yo echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes", indicó en un inicio.

"Yo viví toda la vida en Barcelona y me siento de Barcelona y lo echo mucho de menos. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra intención es vivir en Barcelona porque es nuestra casa", complementó.

