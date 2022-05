Lionel Messi | Fuente: AFP

En una reciente entrevista exclusiva con TyC Sports, Lionel Messi reveló los problemas de salud que presentó luego de contraer Covid-19 en los últimos días del año 2021 luego de pasar las fiestas de fin de año en Rosario con su familia.

"Llegaron y dije 'bueno, después de esto empiezo un año nuevo. Voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya pasó la adaptación (a Paris Sanit Germain). Y me agarró covid. La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría, supongo", indicó Messi.

Asimismo, el rosarino agregó: "Mucha tos, dolor de gaganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones".

En tanto a lo que sintió en esos momentos, Messi agregó: "No me asuste, pero bueno, te dicen tantas cosas que no me dejaban arrancar. Incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más. Quería salir a correr, a entrenar, y quería arrancar. Y al final fue peor".

Como se recuerda, Lionel Messi reapareció finalmente el 23 de enero con una asistencia ante Reims en la goleada por 4-1 de PSG por la Ligue 1.