Lionel Messi, atacante de Barcelona. | Fuente: LaLiga

Este lunes, en París, Lionel Messi recibió el sexto Balón de Oro de su carrera. Acompañado de su esposa, Antonela Rocuzzo, y dos de sus tres hijos, Mateo y Thiago, el argentino obtuvo el premio a mejor futbolista del año.

Como era de esperarse, el atacante agradeció en público el reconocimiento recibido. Sin embargo, luego, en rueda de prensa, aclaró que le habría gustado ganar otras cosas, en lugaar de un balón de oro. Y explicó el porqué.

"Los premios individuales no son el objetivo. Me hubiese gustado ganar una Champions League más o una Copa América en vez de un premio como este. Igual, no deja de ser reconocimiento muy lindo por lo que significa y por los jugadores que tengo al lado compitiendo por ganarlo", dijo.

Lionel Messi, jugador del Barcelona, quedó en primer puesto y obtuvo su sexto balón de oro, uno más que Cristiano Ronaldo, de la Juventus. Esta vez, el portugués ocupó el tercer lugar. En el segundo estuvo Virgil Van Dijk, defensa del Liverpool.