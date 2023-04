Lionel Messi. | Fuente: AFP

No solo su entrenador lo defiende. El exfutbolista francés Thierry Henry se sumó a Christophe Galtier a la defensa a favor de Lionel Messi, que sufrió los silbidos de los hinchas de Paris Saint Germain (PSG) en el antes, durante y después del choque ante Lyón, en la última fecha de la Ligue 1.



"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias", sostuvo Henry, quien fue compañero de Messi en Barcelona.

A continuación dijo que la 'Pulga' no debe renovar renovar con PSG, ya que estará mejor en el cuadro azulgrana que se encuentra interesado en su vuelta. "Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí”, agregó.

Henry, que fue campeón mundial con Francia en 1998, explicó que Messi triunfa en la Selección de Argentina en la cual es el abosluto líder.

"En Argentina, Messi es su primer líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (por Mbappé, Messi y Neymar) y cada uno toca su propio ritmo". Por último, dijo indignado: "¡No es el torneo de Montaigu lo que ganó Messi!”, puntualizó.

Christophe Galtier defiende a Messi

Lionel Messi fue silbado y abucheado el domingo por un sector de hinchas del París Saint Germain (PSG) en el estadio Parque de los Príncipes, antes del partido de su equipo ante el Lyon, en la jornada 29 de la Ligue 1 francesa.

Tras la derrota por 1-0, el entrenador Christophe Galtier defendió a Lionel Messi e indicó que los hinchas parisinos son demasiados severos. "Me parece, y esto es muy personal, que los pitos son muy duros, porque Leo es un jugador que da mucho", señaló el DT de PSG en conferencia de prensa.

"Dio mucho en la primera parte de la temporada y ha sido asistente y goleador en 2023, pero también corresponde a los demás, a sus compañeros, tener un poco más de desborde para llevar más peligro a la meta contraria", agregó.





