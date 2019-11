Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

Lionel Messi (32 años) destacó la rivalidad entre la Selección de Argentina y su similar de Brasil, luego del partido que acabó 1-0 a favor de la Albiceleste con un tanto del crack de Barcelona.



"Se vive la rivalidad más que nunca y siempre es bueno ganarle a Brasil. Cuando se gana, se trabaja mejor. Las ideas del técnico se llevan a cabo en la cancha de otra manera y es positivo para lo que viene", señaló Messi luego del partido que se disputó en Arabia Saudita.

"Tuvimos un par de imprecisiones, la cancha no ayudaba tampoco porque estaba lenta y pesada. Pero más allá de eso, en el segundo tiempo mejoramos mucho en nivel defensivo. Tuvimos al final del primer tiempo alguna contra mía, otra que me queda en el área o una de Lautaro...", agregó la 'Pulga'.

Ante el polémica penal favorable para Argentina, dijo: "La verdad no sé si fue, me caigo por la inercia. Creo que me toca, pero no sé", aseguró en TyC Sports.

Messi destacó a los jovenes figuras del equipo que dirige Lionel Scaloni. "Es buenísimo que salgan chicos y aparezcan otros jugadores. En la Copa América se demostró. Volvieron a aparecer jugadores que pueden ser importantes. Eso nos hace más fuertes", culminó.