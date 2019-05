Xabi Alonso habló sobre Lionel Messi. | Fuente: EFE - Twitter

Xabi Alonso, que inició con éxito su etapa como entrenador, dio detalles de cómo José Mourinho diseñó su esquema para frenar a Lionel Messi en los tres años que estuvo como entrenador del Real Madrid. Sin embargo, en varias ocasiones este plan fue tácticamente ineficaz.

“Cuando empezamos a controlar mejor la situación, Ramos me decía: ‘Xabi, Messi va para allá’. Entonces yo no iba a presionar a Xavi, si no que me quedaba más con Messi. Con esto conseguíamos que ellos, a pesar de tener más control, no eran tan peligrosos. Estuvimos más cerca de competir con ellos cuando controlamos esta situación”, explicó el exjugador del Real Madrid en una pizarra táctica.

Además, Xabi Alonso afirmó que su estilo es propio, pese a que fue dirigido por Mourinho, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. “Ser un equipo ofensivo. Busco crear un equipo que lleve la iniciativa, que quiera el balón, que los jugadores sepan cómo conectar entre ellos y crear automatismos”, agregó en entrevista a The Coaches Voice.

Tras retirarse del fútbol al 2017, Xabi Alonso ha empezado sus labores como entrenador del Infantil A del Real Madrid.