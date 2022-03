Xavi Hernández | Fuente: AFP

Este sábado, previo al clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, fue consultado sobre el presente de Lionel Messi en PSG y la posibilidad de que retorne a Barcelona.

"Messi se ha ganado tener las puertas abiertas aquí mientras yo sea el técnico, así como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento o a hablar con el entrenador. Lo que nos ha dado no tiene precio, es el mejor de la historia. Pero a día de hoy tiene contrato con el PSG, creo que firmó por dos años", indicó Hernández.

Por otro lado, Xavi secundó las declaraciones de Dani Alves en ESPN respecto a que les gustaría ver a Messi con la camiseta de Barcelona lo más pronto posible: "Para mí, Messi no está disfrutando en el Paris Saint Germain, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí. Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo", agregó el entrenador culé.

Como se recuerda, FC Barcelona está próximo a visitar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu este domingo 20 de marzo a partir de las 3:00 pm en partido por LaLiga española.