No es secreto que Lionel Messi y Kylian Mbappé no son cercanos. De hecho, se especula con que, más allá de ser compañeros de equipo, la relación entre ambos no es la mejor. Durante el Mundial, este rumor se intensificó.

Primero, tras la eliminación de Portugal. Ese día, Cristiano Ronaldo publicó un post en Instagram con un sentido mensaje. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue precisamente el del atacante galo, quien colocó tres emojis: una corona, unas manos rezando y una cabra.



Este último emoticón, el del animal, es el que más polémica causó. Cabra, en inglés, es goat. Y G.O.A.T., en el mismo idioma, es utilizado para referirse al “mejor de todos los tiempos”, por lo que significan sus siglas: Greatest Of All Times.

En la final del Mundial Qatar 2022, entre Francia y Argentina, la polémica fue incluso mayor, pues el saludo entre Mbappé y Messi pareció ser únicamente de cortesía. Las sonrisas que aparecían cuando había choque de manos con otros futbolistas, no apareció cuando fue el turno de ambos.

Este martes, el entrenador del PSG, Christophe Galtier, brindó declaraciones en conferencia de prensa y, al ser consultado por la relación entre sus dirigidos, no tuvo inconvenientes en responder.

Christophe Galtier sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé

Pese a los rumores que señalan una tensa relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, Christophe Galtier, entrenador del Paris Saint-Germain, manifestó que existe mucho respeto de por medio.

"Lo más importante es lo que vi durante la final. Kylian Mbappé y Lionel Messi se dieron la mano al final del partido. Se tienen mucho respeto", dijo el estratega.

¿Le molestaron los festejos de Argentina?

El director técnico francés también fue consultado por las polémicas celebraciones de la seleccion de Argentina, especialmente de su arquero, Emiliano 'Dibu' Martínez, quien tomó de punto a Kylian Mbappé en dos oportunidades: en el vestuario y en la caravana.

"No voy a comentar cómo los argentinos celebraron su victoria en la Copa del Mundo, eso depende de ellos", sentenció.