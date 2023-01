Lionel Messi salió campeón del mundo tras superar a Francia. | Fuente: AFP

Los argentinos Lionel Messi y Julián Álvarez, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, el polaco Robert Lewandowski, el croata Luka Modric, el noruego Erling Haaland y los brasileños Neymar y Vinicius Junior, figuran en el elenco seleccionado por la FIFA para optar al The Best como Mejor Futbolista de 2022.



Son en total 14 los nominados entre los que se elegirá el The Best, que saldrá de una votación pública que se cerrará a la conclusión de 3 del próximo febrero, y que han sido seleccionados por un panel de expertos de la FIFA, en reconocimiento a los logros alcanzados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.



Tras el cierre de las votaciones, la FIFA anunciará los tres finalistas de los que saldrá el ganador como Mejor Futbolista del Año.



De los 14 seleccionados, 4 militan actualmente en el París Saint Germain, 3 en el Manchester City y en el Real Madrid, y uno al Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund y Bayern Münich.





Los 14 seleccionados a The Best

- Julián Álvarez (Argentina/Club Atlético River Plate/Manchester City)



- Jude Bellingham (Inglaterra/BV Borussia 09 Dortmund)



- Karim Benzema (Francia/Real Madrid)



- Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)



- Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund/Manchester City)



- Achraf Hakimi (Marruecos/Paris Saint-Germain)



- Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern Münich/FC Barcelona)



- Sadio Mané (Senegal/Liverpool FC/FC Bayern Münich)



- Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)



- Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)



- Luka Modrić (Croacia/Real Madrid)



- Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)



- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)



- Vinícius Junior (Brasil/Real Madrid).





