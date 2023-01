Lionel Messi y Kylian Mbappé | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Paris Saint Germain destacó el desempeño de Lionel Messi y Kylian Mbappé durante todo el 2022 tanto en la Ligue 1 francesa como en la Champions League. Ambas figuras del cuadro francés no solo fueron los mejores desde el juego, sino con los números que dejaron el último año.

"Lionel Messi, el mejor asistidor del 2022. 30 asistencias", se lee en la publicación hecha a través de las redes sociales del club francés junto a una imagen de Messi, actual campeón del Mundial Qatar 2022 con Argentina.

Por su parte, Kylian Mbappé, subcampeón en Qatar con Francia, fue elogiado como el más anotador con la camiseta parisina: "Con 56 goles en todas las competenciones, Mbappé termina como el goleador en el 2022. Felicidades, Kylian", se lee en otra publicación del equipo parisino.

Como se recuerda, el futbolista francés de 24 años no solo ha sido goleador en el 2022 con su equipo, sino que también fue el mayor artillero en Qatar 2022 con ocho anotaciones, cuatro de ellos en la final ante Argentina.

Mensaje de fin de año de Lionel Messi:

Junto a cuatro fotos con su familia -su esposa Antonela Roccuzzo y tres hijos-, Lionel Messi publicó en sus redes sociales. "Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió", sostuvo.

"Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", valoró el astro argentino Messi.

¡Con 56 goles entre todas las competiciones, @KMbappe termina como el mejor goleador de 2022! ⚽️🔝



¡Felicidades Kylian! ❤️💙 pic.twitter.com/pNj68yxWr7 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 31, 2022