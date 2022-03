Lionel Messi y Dani Alves excompañeros en Barcelona. | Fuente: EFE

La eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid, ha sido un duro golpe en el París Saint Germain (PSG), cuyos hinchas no han dudado en criticar y silbar a las estrellas Lionel Messi y Neymar en el fracaso rumbo a conseguir la primera 'Orejona' por primera vez en la historia.

Dani Alves, excompañero de Messi en Barcelona indicó que la 'Pulga' no la pasa bien en el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

"Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: '¿Dónde vas a estar mejor que aquí?' Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)", dijo en una entrevista al canal de televisión ESPN.



A Alves, que a sus 38 años ha regresado esta temporada al club español, le gustaría jugar de nuevo junto al delantero rosarino: "Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo".



En la entrevista, realizada en un paseo en bicicleta por la localidad marítima de Castelldefels (Barcelona), el internacional brasileño reconoció que el curso actual es "el más importante" de su carrera ya que tiene "el desafío de dar un nivel alto".



"El fútbol para mí es la vida. Yo no puedo pensar que el fútbol es un juego", reflexionó el lateral, quien explicó que antes de aterrizar de nuevo en Barcelona veía que al equipo "le faltaba el espíritu, ganas de competir y de no aceptar la derrota".

Optimista en el Barcelona vs. Real Madrid

Dani Alves señaló que el Barcelona le puede "ganar a cualquiera" a dos días del enfrentamiento contra el Real Madrid en una nueva edición del clásico español.





