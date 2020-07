Jürgen Klopp ganó la Premier League 2019-20 con Liverpool | Fuente: AFP

A Jürgen Klopp una sonrisa siempre le acompaña, sin embargo, el entrenador de Liverpool reconoció tener momentos de añoranza con su pasado. El estratega alemán admitió que en parte también debe su carrera a su padre Norbert y que lamenta que este no haya podido vivir sus éxitos en el fútbol.

"Me apoyó mucho a través de toda mi carrera. Hubo duras críticas, pero por desgracia no vivió para ver mi carrera de entrenador. No pudo ver mi verdadera carrera como entrenador. Murió cuatro meses antes de que yo me convirtiera en uno", mencionó Klopp en entrevista con ‘The Sun’.

"Todavía es difícil a veces. Lo que realmente es raro es que tengo 53 años, y cuando me miro en el espejo en un cierto ángulo, me parezco a mi padre. Toda mi vida me he parecido a mi madre. De repente algo cambió, es realmente curioso", comentó el DT del Liverpool.

Jürgen Klopp inició su trayectoria como director técnico a nivel profesional en 2001, haciéndose cargo del Mainz 05. En un periodo de ocho años logró llevar al equipos al ascenso en la Bundesliga. Luego llegaría a Borussia Dortmund y conquistó cinco trofeos (dos Bundesliga, una DFB Pokal y dos Supercopa de Alemania). En 2015 emprendió su misión con Liverpool, donde ya ganó una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y la Premier League.