Jürgen Klopp: "Mis jugadores no entienden el gol anulado". | Fuente: AFP

Este sábado Liverpool empató por 2-2 a Everton por la fecha 5 de la Premier League y el encuentro tuvo, entre sus polémicas, un gol de Jordan Herdenson anulado por el VAR.

Corrían ya los minutos extra y el volante de los 'reds' anotó frente al rival. Sin embargo, el árbitro consultó el videoarbitraje y determinó una milimétrica posición adelantada de Sadio Mané, por lo que anuló la antoación que pudo significar el triunfo de Liverpool.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Jürgen Klopp se refirió al respecto y, aunque ha admitido que no está en contra del uso del VAR, indicó que se siente confundido sobre la decisión arbitral.

"Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro -parte que tenía adelantada Mané- no era fuera de juego. Desde entonces he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que eso no es fuera de juego", indicó el entrenador alemán.

Otra de las polémicas del encuentro fue que Virgil Van Dijk tuvo irse del campo lesionado tras un choque de Jordan Pickford con una muy peligrosa entrada al área. Sin embargo, lo que pudo convertirse en penal a favor de Liverpool y roja para Pickford, el VAR determinó que no se sancione nada ya que el holandés se encontraba en posición adelantada.