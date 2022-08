Luis Díaz llegó al Liverpool procedente del Porto. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El arranque de temporada para el Liverpool no ha sido de los mejores, sin embargo, Luis Díaz ha sido uno de los mejores en el elenco inglés. En diálogo con Sportcenter de ESPN, el atacante colombiano habló sobre su consolidación con los 'Reds' y la relación que tiene con el técnico Jurgen Klopp.

"Las ganas de salir adelante, las ganas de llegar a un equipo tan grande, vivir este sueño que siempre había querido. Siempre traté de jugar cada partido como si fuera una final y también de divertirme. Ni hablar los compañeros que me ayudaron y me siguen ayudando. De ahí en adelante fui creciendo con mucha confianza y partido tras partido las cosas salieron bien. Ojalá sigamos así", dijo el extremo de 25 años.

En otro punto de la entrevista dio detalles de la gran relación que tiene con Jurgen Klopp. "Jurgen ha sido increíble conmigo desde le primer día que llegué. Sentí un 'feeling' con él. Fue muy importante sentir su respaldo desde el primer día. En el día a día me doy cuenta que es un entrenador increíble. Él me insiste que juegue como lo hice en los clubes anteriores. Que diera siempre lo mejor; que el ADN del Liverpool ha sido ese: jugar siempre una final. En lo táctico he aprendido muchísimo", señaló.

Finalmente, contó su sensación por integrar la lista de nominados al Balón de Oro. "Fue increíble. La reacción que tuve en esos momentos fue única. Ver mi nombre en esa lista siempre lo había soñado. Siempre quise estar entre los mejores", finalizó.