El fichaje más caro en la historia del Liverpool: "Quiero ser una leyenda en club" | Fuente: Twitter

Virgil van Dijk, defensor del Liverpool, recientemente brindó una entrevista en la que habló sobre sus expectativas en el cuadrio inglés, al que llegó en 2018 procedente del Southampton a cambio de 80 millones de euros, conviriténdose así en el fichaje más caro en la historia de los 'Reds'.

"Me gustaría ser recordado como leyenda del Liverpool. Quiero lograr cosas increíbles aquí. Me gustaría ser uno de esos jugadores que regresan a Anfield después de retirarse. Veo leyendas de clubs en los partidos y me siento parte de una familia realmente grande", contó el defensor holandés en diálogo con el diario SPORT.

Finalmente, Van Dijk se mostró confiando y feliz por el equipo que tiene en Liverpool y por la dirección técnica de Jurgen Klopp. "Tenemos un equipo fantástico, no nos falta nada, tenemos todas las herramientas necesarias para seguir ganando. Un entrenador con el que nos identificamos, un equipo versátil, un estilo de juego que genera victorias, un estadio y seguidores que juegan su parte", finalizó.