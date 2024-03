¿A qué hora juega Liverpool vs. Manchester City por la Premier League?

Liverpool vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de marzo por la fecha 28 de la Premier League.

El partido se disputará en Anfield, desde las 10:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir el cotejo ONLINE por RPP.pe.

Liverpool vs. Manchester City se enfrentarán este domingo con los Reds como líderes, un punto por delante del City. Para Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, nunca se ha sentido frustrado contra Pep Guardiola y que el español le ha hecho mejor entrenador.



"Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador", dijo Klopp en rueda de prensa.



"Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor. Es mucho para contar ahora mismo por qué es mejor. Seguro que hay áreas en las que soy mejor, pero no puedo entrar en detalles ahora. ¿Quizás sea cuestión de gusto? A alguna gente le gusta más cómo jugamos nosotros. Como a mí, por ejemplo, si no jugaríamos diferente".



En las 29 veces que se han enfrentado, Klopp ha ganado doce partidos, por once de Guardiola. El alemán es el entrenador que más veces ha derrotado a Guardiola.

En tanto, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confía en que Jürgen Klopp no se retire del todo del fútbol y que, tras el año sabático que se tomará, vuelva a este deporte.



"Respeto completamente su decisión", dijo Guardiola este viernes en la rueda de prensa previa al duelo del domingo contra el Liverpool. "Hablé con él y tengo la sensación de que volverá al fútbol más tarde. Ama este deporte. Su pasión sigue ahí. Ya explicó perfectamente por qué se va. Así que esta puede que sea la última vez en la Premier League, pero quizás en la FA Cup nos encontremos de nuevo. Ya veremos".



"No creo que este sea nuestro último partido. Aún nos podemos encontrar en la FA Cup. Él es joven, yo soy joven, así que no creo que sea la última vez", añadió el español.

Liverpool vs. Manchester City: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher, Joe Gómez, Konaté, Van Djik, Robertson, Endo, Mac Allister, Elliot, Salah, Darwin Nuñez, Luis Díaz.

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Días, Aké, Stones, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Doku, Halaand.

¿Cuándo se juega Liverpool vs. Manchester City?

El partido entre Liverpool vs. Manchester City se jugará el domingo 10 de marzo en Anfield.

¿A qué hora se juega Liverpool vs. Manchester City?

El partido entre Liverpool vs. Manchester City se jugará a las 10:45 a.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 10:45 a.m.

Argentina: 12:45 p.m.

Ecuador: 10:45 a.m.

Colombia: 10:45 a.m.

México: 9:45 a.m.

Uruguay: 12:45 p.m.

Brasil: 12:45 p.m.

Bolivia: 11:45 a.m.

Chile: 12:45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10:45 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:30 a.m.

España: 4:45 p.m.

¿Dónde ver Liverpool ante Manchester City vía TV por Premier League?

El cotejo EN DIRECTO ser+a transmitido por ESPN para Sudamérica. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de STAR+

