Lucas Paquetá fue absuelto de los cargos de supuesto amaño de partidos

El futbolista Lucas Paquetá, acusado de conducta indebida en el tema de apuestas, fue absuelto por los tribunales. West Ham, a través de un comunicado emitido en su página web, confirmó que una Comisión Reguladora Independiente ha exculpado al futbolista por presuntas infracciones de la norma E5 de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA).

"El West Ham United puede confirmar que una Comisión Reguladora independiente ha absuelto a Lucas Paquetá de los cargos de mala conducta presentados contra él por la Asociación de Fútbol (FA) por presuntas infracciones de la norma E5 de la FA", indica la primera parte del comunicado.

Karren Brady, vicepresidenta del club, destacó que el futbolista siempre ha mantenido su inocencia y que lo han apoyado en todo el proceso.

"Nos complace que Lucas haya sido absuelto. Ha mantenido su inocencia desde el principio, y como Club, lo hemos apoyado firmemente durante todo el proceso", indicó en un inicio.

"A pesar de la increíble presión sobre él, Lucas ha rendido semana tras semana para el Club, siempre dándolo todo. Ha sido un momento difícil para Lucas y su familia, pero se ha mantenido absolutamente profesional en todo momento y ahora está deseando dejar atrás este episodio, al igual que todos en el West Ham United", finalizó.

Lucas Paquetá se defiende

En la misma misiva, Lucas Paquetá dijo que, desde el primer día, mantuvo su inocencia y agradeció a su familia y al club por apoyarlo durante el proceso.

"Desde el primer día de esta investigación, he mantenido mi inocencia ante estas gravísimas acusaciones. No puedo decir nada más en este momento", dijo en un inicio.

"Pero, quiero expresar mi agradecimiento a Dios y mis ganas de volver a jugar al fútbol con una sonrisa. A mi esposa, que nunca me soltó la mano, al West Ham United, a la afición que siempre me animó, y a mi familia, amigos y al equipo legal que me ha apoyado: gracias por todo", finalizó.

