Lucas Torreira: "Yo no quiero volver a Europa, quiero jugar en Boca Juniors" | Fuente: AFP

Uno de los rumores que suenan más fuerte alrededor de Boca Juniors es el de Lucas Torreira, actual centrocampista de Atlético de Madrid cedido por Arsenal.

Como se sabe, la madre de Torreira falleció hace algunos días a causa de coronavirus y, por este motivo, el jugador uruguayo viajó a su país a estar al lado de su familia.

Desde ahí, el futbolista de 25 años habló sobre la posibilidad de quedarse jugando en el fútbol sudamericano, tomando en cuenta que Boca Juniors es un equipo del que toda su familia es hincha, pese a no ser argentina.

"Yo haría fuerza para venir a Boca. Mi papá, llorando, me dijo que era el momento de jugar en Boca", indicó Torreira en diálogo con ESPN Argentina.

Asimismo, también reveló una conversación íntima al respecto: "Le dije a mi representante apenas falleció mi mamá: 'Yo no quiero volver a Europa, quiero jugar en Boca'. Pero no es solo por la situación ni el momento que estoy pasando. Me tira el pueblo y estar con mi familia".

Como se recuerda, el futbolista empezó a jugar en Delfino Pescara de Italia desde el 2014, luego migró a Sampdoria, Arsenal y Atlético de Madrid: "Me fui muy joven. Poder ayudar, estar cerca de mi familia y de mi casa. so estando en Europa no pasa", agregó el jugador.

