El peruano Luis Advíncula celebra tras salir campeón con Boca Juniors en la Liga Profesional de Fútbol | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Boca Juniors conquistó este domingo su título número 73 tras empatar 2-2 con Independiente por la última jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

En esta nueva conquista, que fue sufrida, Boca Juniors tuvo dos peruanos en sus filas: Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Al finalizar el partido en la Bombonera, 'Bolt' se mostró muy sincero y recordó que, lamentablemente, cometió una infracción durante el partido contra Independiente. Este error hizo enmudecer por un rato la Bombonera porque el 'Rojo' se puso adelante en el marcador gracias al penal convertido por Leandro Fernández. Para tranquilidad del exlateral de Sporting Cristal, el cuadro xeneize logró revertir la desventaja inicial.

"No me gusta hablar mucho. Lo primero que quiero es agradecer a mis compañeros que me vienen bancando, vengo de cagada de cagada. Ellos me están bancando, sacaron un partido muy jodido. Agradecerle ellos y a la familia que siempre está", señaló Advíncula a TNT Sports.

Según 'Bolt', la clave para salir campeón fue la unión del equipo. "Si bien uno en lo personal, quizás, no está pasando un buen momento... están ellos para levantarte. Somos un grupo, por eso salimos campeones", acotó.



Luis Advíncula y su sinceridad a flor de piel tras el título con Boca: "Le agradezco a mis compañeros que me vienen bancando, vengo de cagada en cagada."#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fWOJewAlPW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2022

Advíncula y su autocrítica

El seleccionado peruano reflexionó sobre los errores que ha cometido en los dos últimos partidos. "Es es lo primero que se te pasa por la cabeza: ‘¿por qué a mí?’. Pero como siempre lo dije, yo soy varón y pongo el pecho. Asumo cuando cometo un error. Así que gracias a mis compañeros, que sacaron el partido adelante", indicó.

Es muy autocrítico. "En lo personal, estos últimos partidos no han sido buenos. Soy el primero en criticarme. Pero tengo que revertir esto porque se vienen dos finales más y tenemos que mejorar en todo", finalizó.