Luis de la Fuente renovó como seleccionador de España hasta el 2028

El actual seleccionador de España, Luis de la Fuente, exhibió en la tarde de este lunes su felicidad tras ampliar su vínculo con la Roja hasta 2028, una renovación que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que preside Rafael Louzán, había confirmado horas antes.

"Estoy feliz de vivir este momento. Si me dejara llevar por la euforia podría prometer muchas cosas. Pero solo prometo ilusión, esfuerzo y trabajo para conseguir los objetivos. Dar todo por conseguir algo. Tenemos mucho potencial futbolístico pero los rivales también", declaró De la Fuente en rueda de prensa.

"Valoro mucho más dónde estoy y lo que nos queda por recorrer, y valoro la presión, soy exigente conmigo, y la que viene de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecte tanto. Soy el más autocrítico y no me da miedo tirarme a la piscina si estoy convencido. Seguiré por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, tratando de mejorar y crecer", prosiguió el técnico.

De la Fuente también expresó que estaba confiado en que las negociaciones llegaran a buen puerto. "Estaba convencido de dónde quería estar. Estoy en mi casa, la RFEF, y muy feliz. Nunca pensamos en otra opción. Agradezco a la RFEF el esfuerzo. Me siento aún más feliz de lo que estaba por el trato que me han brindado. Se trabaja desde la estabilidad", aseveró.

Horas antes, la federación había oficializado en un comunicado su renovación al frente del combinado español: "La Real Federación Española de Fútbol ha acordado renovar la confianza del organismo rector en la figura de Luis de la Fuente, quien continuará al frente del combinado nacional como su seleccionador hasta la finalización de la Eurocopa a disputar en el año 2028".

"Queremos hacer una Federación transparente y unida a la gente y Luis representa eso y los valores del fútbol. Solo queda que nos acompañe la suerte", explicó Louzán también en rueda de prensa. El máximo responsable del fútbol español recalcó que la negociación fue sencilla.



Hasta la Eurocopa 2028

El riojano, junto a su cuerpo técnico al completo, que también continuará con el equipo, se hará cargo de la selección más allá del Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, al mismo tiempo que se asegura la Eurocopa de 2028 en Reino Unido e Irlanda.

Antes de levantar la competición continental de 2024, De la Fuente había prolongado su contrato hasta 2026. Sin embargo, uno de los objetivos de Louzán al frente de la institución pasaba por seguir apostando por el preparador, de 63 años, y ofrecerle una mejora salarial. Según los medios españoles, su contrato se elevará a dos millones de euros (casi 2,1 millones de dólares) al año.

De la Fuente, que comenzó su periplo en la federación en 2013 cuando se puso al frente de la Sub-18, se convirtió en seleccionador de la absoluta el 8 de diciembre de 2022 para sustituir a Luis Enrique.

Desde entonces, ha conquistado la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024. El próximo reto del combinado español serán los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos, los días 20 y 23 de marzo.

Nacido en la localidad riojana de Haro, De la Fuente fue futbolista profesional en el Sevilla, Alavés y el Athletic Club de Bilbao, con el que conquistó los títulos de Liga, Copa y Supercopa, además de defender la camiseta de la selección en las categorías Sub-18, Sub-21 y olímpica.

Como entrenador en diferentes categorías de la selección española, consiguió los campeonatos europeos de Sub-19 (2015) y Sub-21 (2019), así como la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos (2018) y la plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.