Luis Rubiales condenado por agresión sexual por el beso a futbolista Jenni Hermoso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La justicia española condenó con 10 800 euros al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femenino disputado en el 2023.

De acuerdo con el fallo del juez José Manuel Fernández-Prieto, de la Audiencia Nacional, también se prohíbe que Rubiales se acerque a Hermoso en un radio de 200 metros y no tenga ningún tipo comunicación con la futbolista durante un año.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena de 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales: año por el delito de agresión sexual y otro año y medio por coacción. Sin embargo, se le absolvió de este último delito.

En tanto, Albert Luque, exdirector de Fútbol de la Selección Masculina y Rubén Rivera, responsable de marketing de la Federación, quien acompañó a las jugadoras al viaje a la isla de Ibiza (Mediterráneo) donde fueron premiadas por ganar el Mundial, fueron absueltos de todos los cargos.



Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Luis Rubiales anuncia apelación

Luis Rubiales, en entrevista con EFE, indicó que "seguirá peleando " y recurrirá la sentencia del Juzgado Central Penal tras ser condenado por el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández Prieto a 18 meses de multa con una cuota de 20 euros diarios (unos 18 800 euros en total) por el delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso.



La sentencia del Juzgado Central Penal, encargado de juzgar delitos que no exceden cinco años de cárcel, se puede recurrir ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.



De acuerdo con la sentencia, el juez dio "plena credibilidad" a Jenni Hermoso al concluir que el beso que le dio Luis Rubiales tras la final del Mundial de 2023 fue sorpresivo y sin consentimiento, y ha aludido a la "connotación sexual" de esta actuación, por la que ha sido condenado por agresión sexual.



La decisión del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional se basa en que, aunque la agresión sexual siempre es "reprochable", en este caso se encuadra en las de "menor intensidad" al no mediar violencia, ni intimidación, ni tener "la víctima anulada su voluntad".



El magistrado ha declarado probados los hechos por los que acusaba la Fiscalía, en los que no ha visto, sin embargo, el delito de coacciones por el que también se acusaba a Rubiales y a tres ex altos cargos federativos, incluido Jorge Vilda, ex seleccionador femenino, que han sido absueltos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis