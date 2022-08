Luis Suárez | Fuente: Conmebol Sudamericana

Tras sesenta minutos sin cesar de alentar, los aficionados del Nacional no aguantaron más y comenzaron a pedir a gritos su deseo: Lucho, Lucho.



En el 75 ocurrió el tan ansiado momento y Luis Suárez volvió a pisar el césped del Gran Parque Central en su segundo debut con la camiseta del Bolso, frente al Dragón brasileño, Atlético Goianiense, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Con 34.000localidades vendidas, el estadio local lucía lleno hasta la bandera. Nadie de la autodenominada “primer(a) hinchada del mundo” quiso perderse el regreso de 'el Pistolero' al césped que lo vio crecer y al que ahora regresa tras 16 años en Europa.



Luis Suárez fue ovacionado

Así auguró un relator de radio local que debía darse el segundo tiempo para el equipo local que perdía desde el minuto 23 con un gol de cabeza de Luiz Fernando.



Nacional lo intentó, pero no consiguió definir y anotar un tanto que dejase la puerta un poco más abierta con vistas al partido de vuelta que se jugará el próximo martes en Goiania.



Suárez salió decidido a todo y, si bien cumplió el pedido del comentarista deportivo y jugó con el amor a su equipo a flor de piel, apenas pudo tocar el esférico y acusó la falta de tiempo compartido con sus nuevos compañeros de equipo.



Enfundado en la 9 que le cedió el argentino Emmanuel Gigliotti, quien hasta este domingo utilizó ese dorsal, la nueva estrella no pudo regalar a los aficionados una actuación a la altura de las expectativas.

Luis Suárez ingresó en el minuto 72 del partido entre Nacional y Goianiense | Fuente: ESPN

Kun Agüero asistió al debut de Luis Suárez

Entre los asistentes al encuentro, estuvo Sergio 'Kun' Agüero, exfutbolista argentino que es amigo cercano de Luis Suárez y que prometió al futbolista estar en su debut con Nacional. Asimismo, lo entrevistó hace unos días.

"Vinimos a ver a Nacional, no El Nacional, sino (sic) Luisito Suárez se me enoja", escribió.



Con sabor agridulce para la afición local, la vuelta de Suárez no terminó en victoria pero la ilusión depositada en 'el Pistolero' hace que la afición tricolor siga soñando con la remontada en los cuartos de final de la Sudamericana y también con el torneo local.

(Con información de EFE)