"El viernes será mi último partido": Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay

Hasta las lágrimas. Luis Suárez, visiblemente afectado, anunció que el viernes 6 de septiembre será su último partido con la Selección de Uruguay.

Por medio de una conferencia de prensa, el Pistolero confirmó que el encuentro entre Uruguay vs Paraguay será el último que dispute como jugador de La Celeste.

"Quería empezar algo personalmente, el cual se ha venido manejando en las próximas horas. Me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso era la conferencia", indicó en un primer momento.

"El día viernes será mi último partido con la selección de mi país, pero es algo que lo venía pensando, venía analizando y es el momento indicando. Tengo mis razones. Es muy difícil, pero es el momento de jugar el último con la selección, tranquilo, con la misma ilusión que jugué en el 2007, con las mismas ganas, con la misma ilusión de ese niño que comenzó con 19 años", complementó.

Luego, confirmó que viene estirando su retiro desde el 2022, y solo lo hizo para poder estar en la Copa América.

"No es fácil. Lo vengo estirando del 2022. No me gustó ver la foto con mis hijos llorando, por eso seguí y me puse el objetivo de la Copa América", adujo.

¿Por qué Luis Suárez anunció su retiro de Uruguay?

Luego, al hablar sobre los motivos por los cuales se retira de la Selección de Uruguay, indicó que se debe a que hay jugadores con proyección y es muy complicado que llegue al próximo mundial. Además, dijo sentirse bien que él tome la decisión y que no deje de jugar debido a las lesiones.

“Porque yo quiero dar un paso al costado, hay jugadores con grandísima proyección. Tengo 37 años y sé que al próximo mundial es muy difícil de llegar", indicó en un primer momento.

"Que me retire yo y que no me retiren las lesiones, como muchas veces se ha dicho, que me dejen de llamar por alguna cosa u otra, eso a mí me reconforta mucho", finalizó.