Luis Suárez arribó a Montevideo para su presentación oficial por Nacional | Fuente: Nacional

Este domingo Luis Suárez arribó a Montevideo (Uruguay) para su presentación oficial en Nacional y, por su parte, el club uruguayo hizo un multitudinario evento para hacerle un recibimiento al 'Pistolero', quien llegó junto a su familia.

Luis Suárez arribó al aeropuerto uruguayo y, a lo largo del camino hacia el Gran Parque Central, se le hizo una caravana en la que los hinchas de Nacional lo acompañaron a lo largo del camino entre banderolas, cánticos y pancartas para el máximo goleador de la Selección de Uruguay.

En un video publicado a través de la cuenta oficial de Nacional se logra ver a Luis Suárez junto a su esposa, Sofía Balbi y a sus tres hijos: Delfina, Benjamín y Lautaro, quienes vestían casacas del club nacional, llegando al club.

Asimismo, luego Luis Suárez posó junto al presidente de Nacional y a Sebastián Yatra, uno de los artistas invitados al evento. Por su parte, cerca de 50,000 hinchas lo esperaron para ovacionarlo en el Gran Parque Central.

Luis Suárez generó alboroto en Montevideo a su llegada | Fuente: Nacional

Luis Suárez y su proyecto Qatar 2022:

Tras su salida de Atlético de Madrid, el entorno del delantero uruguayo afirmó que, más allá de fichar por algún club donde no tenga continuidad, buscaba un equipo donde tenga buen ritmo futbolístico para llegar en buena forma al Mundial Qatar 2022 con Uruguay. En tal sentido, el contrato con Nacional sería hasta finales de este año y no se ha confirmado que su regreso signifique su retiro profesional.

"Estoy convencido de que di el paso correcto para el club correcto y para el país correcto para prepararme para el Mundial", dijo el jugador este domingo en entrevista para la institución tricolor difundida por televisión.

El ariete de 35 años, quien hasta mayo jugó en el Atlético de Madrid, sorprendió al mundo del fútbol al fichar para una de las ligas más limitadas económicamente de Sudamérica, alentado por una campaña descomunal montada en redes sociales por los hinchas tricolores.

Ese fue el gran catalizador para su llegada. "En ningún momento prioricé lo económico, porque sino ya estaba en otro país", dijo Suárez, tras revelar que le llegaron varias ofertas.

"Lo que precisaba era jugar y capaz que necesitaba cariño (...) y en las ultimas semanas Nacional me ha dado demasiado cariño (...) Necesitaba cariño para llegar bien al Mundial en lo emocional y en lo futbolístico", insistió.

"Había ofertas impresionantes" a nivel de salario, pero yo pensaba "me voy a Turquía o a no sé dónde y me preparo para el Mundial, pero ¿y mi familia, qué?"

Luis Suárez y su espectacular llegada a Montevideo

MUCHAS GRACIAS! 🙌🏼



Fue algo increíble e inolvidable 🤯 pic.twitter.com/kBYL18BjPR — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022