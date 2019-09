Luis Suárez se recuperó de su lesión y disputará el compromiso entre FC Barcelona y Valencia. | Fuente: Luis Suárez (Instagram)

Está de regreso. Tras sufrir una lesión en el sóleo de la pierna derecha desde hace casi un mes, Luis Suárez volvió a estar en la lista de convocados y ya está listo para el partido entre FC Barcelona y Valencia.

El delantero uruguayo no dudó en comunicar acerca de su mejora y publicó dos fotografías en que se le ve en el entrenamiento, debajo de la cual escribió: "Ready to come back (listo para volver)", a través de sus redes sociales.

Todo parece indicar que Ernesto Valverde ya tendría al charrúa entre sus filas; sin embargo, al que aún no ha logrado recuperar es a Lionel Messi, quien aún arrastra una lesión y se volvió duda para el partido debut del 'azulgrana' ante Borussia Dortmund por la Champions League.

Este sábado 14, FC Barcelona se medirá ante Valencia por la jornada 4 de La Liga, torneo en el que se mantiene en octavo lugar con 4 puntos.