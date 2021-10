Luis Suárez: "Si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 años, me exigirán como si tuviera 27 o 30" | Fuente: AFP OR LICENSORS | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Sin duda una de las estrellas sudamericanas en el fútbol mundial es Luis Suárez, delantero uruguayo que actualmente milita en Atlético de Madrid y que, en una entrevista reciente, se refirió a su futuro profesional y la posibilidad de retornar a Sudamérica.

"Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles", indicó Suárez en diálogo con ESPN Brasil.

Por otro lado, el ex FC Barcelona también dejó abierta la posibilidad de culminar su carrera en otros mercados: "Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años.

En tanto a su condición física, Luis Suárez agregó: "Si uno ve que está teniendo dificultades físicas debe buscar la mejor solución. Llevo dos años trabajando con profesionales que me están ayudando diariamente. Pierdo muchas horas de estar con mi familia por priorizar mi estado físico y recuperarme. Te das cuenta que eso te ayuda y es un beneficio que te hace mejorar en pequeños detalles".

