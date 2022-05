Luis Suárez no continuará en Atlético de Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid las últimas dos temporadas, admitió este lunes que le "hubiese gustado" seguir un año más en el conjunto rojiblanco, con el que termina contrato el próximo 30 de junio, aunque no se dio "la posibilidad".



Explicó que ni Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club; ni Diego Simeone, entrenador; ni Andrea Berta, director deportivo, le comunicaron que no iba a seguir y aseguró que aún no tiene decidido su futuro, aunque tiene "muchas propuestas".



"Me hubiese gustado (seguir), sí, porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero aceptándolo de la mejor manera y también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel que estaban a un grandísimo nivel, pero capacitado de poder cumplir con lo que pedía el entrenador. Pero no se dio la posibilidad", dijo en una entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'



La comunicación de que no iba a continuar en el Atlético la recibió "el día anterior" de su "despedida" en el estadio Wanda Metropolitano, el pasado 15 de mayo contra el Sevilla, de Rafael Alique, director de comunicación de la entidad madrileña, según desveló: "Me dijo que iban a hacer una despedida después del partido y mi contestación fue 'bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo'. Él también se sorprendió, supuestamente".

Luis Suárez intuía que no seguía en Atlético Madrid

"No sabía nada" entonces Luis Suárez, aunque sí lo intuía: "Tengo 35 años y sabía. Yo también estaba haciendo mil cosas pensando en mi futuro también, porque ya viene de hace tiempo. Sí tuvimos una reunión con el club en noviembre, diciembre, creo, que quedamos en hablar en febrero y marzo".



El delantero expuso que ni Diego Simeone ni Andrea Berta ni Miguel Ángel Gil Marín le habían transmitido nada de que no iba a continuar con el Atlético más allá de esta campaña y aseguró que "no tiene decidido" aún su futuro para la temporada que viene, pero sí declaró que tiene "muchas propuestas", está escuchando a "todos" y no cierra "la puerta a nadie".



Su preferencia está en el fútbol europeo, pero también ha recibido llamadas de México, Brasil o Argentina, entre otros países, mientras estudia la "decisión adecuada" para competir de cara al Mundial de los próximos noviembre y diciembre en Qatar con la selección uruguaya.

. (Con información de EFE)