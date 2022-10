Pep Guardiola denunció que le arrojaron monedas durante el partido entre Manchester City y Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) investigará el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola después del partido entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield.



Varios seguidores del Liverpool lanzaron monedas al técnico español desde la grada al término del partido de la Premier League que ganó el Liverpool por 1-0 gracias a un tanto de Mohamed Salah.



Preguntado por el incidente en rueda de prensa, Guardiola dijo: "No me han dado, lo han intentado, pero no lo han conseguido. La próxima vez lo harán mejor".



Además, el Liverpool ha condenado cánticos contra las víctimas de la tragedia de Hillsborough por parte de la afición visitante y pintadas relacionadas también con esta catástrofe, en la que fallecieron 97 aficionados del Liverpool en 1989.



"Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamiento en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres", dijo el Liverpool en un comunicado.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Pep pushing it pic.twitter.com/5tQtnT3ioc — Sam Lee (@SamLee) October 16, 2022

Manchester City, mejor club de la pasada temporada

Manchester City fue proclamado mejor club de la pasada temporada en la gala que este lunes entrega los premios Balón de Oro.



El City, vencedor de la Premier League y semifinalista de la Liga de Campeones, superó al Real Madrid y al Liverpool en este trofeo.



Dos directivos españoles, Ferrán Soriano y Txiki Begiristain, el centrocampista belga Kevin de Bruyne y el portero brasileño Ederson recibieron el galardón de manos del exjugador portugués Luis Figo