Pep Guardiola entrenador del City. | Fuente: AFP

Liverpool fue amplio dominador de la Premier League y se llevó el título sin ningún problema a falta de varias jornadas que culmine el certamen. Debido a ello, en Manchester City planean hacer una revolución de cara al próximo mercado de fichajes.



El entrenador Pep Guardiola adelantó que varios jugadores serán reemplazados para hacerle frente a Liverpool en la pelea por la corona de la Premier.

“En algunas áreas tendremos que hacer esto, no por la falta de calidad, sino por la ausencia de Vinny Kompany y David Silva, mientras que Fernandinho y Sergio Agüero tienen un año más de contrato. No sé si se seguirán o no", explicó.

"Algunos jugadores tienen que ser reemplazados. Esto no es un desastre, o algo malo, es parte del fútbol, por la edad y las circunstancias. También sucede en otros clubes. Hay jugadores importantes para el club que deciden irse, no quieren estar aquí y ese fue el caso de Leroy Sané", agregó Guardiola.

Guardiola, que en la víspera recibió elogios del entrenador de los 'reds' Jürgen Klopp, se alista para el partido ante Liverpool que se realizará este jueves en el Etihad Stadium a partir de las 2:15 p.m. (hora peruana).