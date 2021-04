Pep Guardiola: "La derrota a veces es necesaria" | Fuente: AFP

Este sábado Leeds United venció por 2-1 a Manchester City en la fecha 31 de la Premier League y, tras el encuentro, Pep Guardiola habló de la derrota ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

"Cuando ganas eres un genio. No cuando pierdes. Pero no me arrepiento. Todos han estado fantásticos, Nathan Aké, Benjamin Mendy", indicó el entrenador de Manchester City en conferencia de prensa.

"Cuando pierdes un partido te das cuenta de lo difícil que es lo que hemos hecho hasta ahora, ganando 27 en 28 encuentros. Los próximo cuatro partidos son tres finales. Champions League, FA Cup y Carabao Cup", agregó Pep Guardiola en referenia a la gran ventaja que ha sacado en el torneo inglés.

Por último, indicó: "Tenemos confianza en esos jugadores. La derrota a veces es necesaria para comprender lo difícil de lo que hemos logrado".

Como se recuerda, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa logró imponerse sobre el cuadro puntero teniendo un hombre menos todo el segundo tiempo y con un doblete de Dallas en el minuto 42 y 91 del encuentro.

Por su parte, Manchester City continúa puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con 74 unidades por sobre Manchester United que suma 60 puntos.

