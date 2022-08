El fichaje de Bernardo Silva alcanzaría los 80 millones de euros. | Fuente: EFE

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este viernes que quiere que Bernardo Silva siga en el club inglés, actual campeón de la Premier, pero reconoció que no sabe qué pasará con el jugador portugués, pretendido, entre otros, por el FC Barcelona o el París Saint Germain (PSG).



Durante la rueda de prensa previa al comienzo de la liga inglesa este fin de semana, el técnico español señaló que, "en ocasiones, los caminos se separan", tras ser preguntado por la salidas de varios pesos pesados este verano y, en concreto, por la posible marcha de Silva.



"El deseo del jugador, sobre todo, es lo más importante. Por supuesto, me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un futbolista especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar", aceptó Guardiola.



El preparador catalán afronta con filosofía la posible marcha del centrocampista luso "porque el fútbol es así", dijo, y porque en estas situaciones manda "el deseo del jugador".







Barcelona sería el próximo destino

"No seré yo el que frena el deseo de una persona. La vida de un futbolista es tan corta, sin darte cuenta casi se acaba. El jugador tendrá que sentarse a hablar con el club y yo nunca me he involucrado en eso", explicó Guardiola.



Aunque a Silva se le relaciona ahora con varios clubes europeos, con el Barza a la cabeza de la puja, el técnico 'citizen' subrayó que él no tiene conocimiento de que haya llegado alguna oferta concreta aún: "Nada. Tampoco la pasada temporada", agregó.



"Bernardo está listo, está entrenado muy bien y está listo para el domingo. Eso es todo", culminó Guardiola, en referencia al primer partido de liga que el City disputará en Londres ante el West Ham United.

PSG entró en la disputa por el fichaje de Bernardo Silva

Barcelona es uno de los grandes animadores del mercado de fichajes. Ha contratado a Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Frank Kessié, Raphinha, y ahora último a Jules Koundé. Sin embargo, las altas esferas del Barza buscan más incorporaciones para su plantel y una de ellas sería el pase de la estrella portuguesa Bernardo Silva.

Bernardo Silva, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad, tiene contrato con Manchester City, pero no se descarta su salida del equipo de Pep Guardiola. Ahora más si su nombre también aparece en la agenda de París Saint Germain (PSG), tal como anunció Le10sport y Footmercato.

El fichaje de Silva estaría rondando los 80 millones de euros, pero el aspecto económico no es lo más importante en PSG, que pretende convencer al también volante de la Selección de Portugal con la relación que sostiene con su compatriota Luis Campos, que ahora es director deportivo del equipo parisino.

Hay que recordar, que Campos fue clave en el pase de Silva a Mónaco en 2014 procedente del Benfica.





