Manchester City vs. Arsenal EN VIVO: se enfrentan este viernes 27 de enero en Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la cuarta ronda de la FA Cup 2023 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Distanciado del primer clasificado Arsenal en la carrera hacia el título de la Premier League (cinco puntos de diferencia y un partido menos), Manchester City tiene la ocasión de dar un golpe psicológico derrotando a su rival, el viernes en los dieciseisavos de final de la FA Cup 2023.

A dicho respecto, el conjunto local dirigido por Pep Guardiola llegará a la disputa luego de haber superado al Chelsea (4-0) en la tercera ronda. De modo similar, los 'gunners' de Mikel Arteta se impusieron al Oxford United (3-0) para aterrizar en esta nueva instancia de la competición inglesa.

Manchester City vs. Arsenal: horarios del partido en el mundo



Perú: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m .

Brasil: 5:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

En lo que va del curso, se trata de los equipos que pelean por la cima de la Premier League, no obstante, también será un choque entre técnicos que ya formaron parte del mismo equipo, cuando Arteta era de las filas del Manchester City dirigido por Guardiola.

"Estoy bastante seguro de que si yo me hubiera ido del City, él estaría aquí y sería el mejor, absolutamente. Pero le amplié el contrato, lo siento, y no esperó. No soy de los que dicen 'no, tienes que quedarte conmigo'. Todo el mundo tiene sueños. Pensamos que si un equipo le ofrecía la oportunidad, se iría", dijo Pep Guardiola en rueda de prensa, asegurando que Mikel Arteta pudo ser su sustituto ideal.

Cabe apuntar que el Manchester City registra cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco duelos frente al Arsenal. El choque más reciente en el Etihad acabó 5-0 en favor de los ‘citizens’. Los ‘gunners’ no se imponen desde julio del 2020, cuando en Wembley vencieron a su rival de turno en la final de FA Cup.

Manchester City vs. Arsenal: alineaciones posibles por la FA Cup

Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Aymeric Laporte, Manuel Akanji, Sergio Gómez; Ilkay Gündogan, Rodri Hernández, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Erling Haaland, Julián Álvarez.

Arsenal: Matt Turner; Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Rob Holding, Oleksandr Zinchenko; Granit Xhaka, Martin Odegaard, Thomas Partey; Leandro Trossard, Edward Nketiah, Gabriel Martinelli.





