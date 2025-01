Manchester City vs. West Ham: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Premier League 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs. West Ham EN VIVO: se enfrentan este sábado 4 en Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 20 de la Premier League 2024-2025 y se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Después de la sorprendente y profunda crisis que marcó sus últimas semanas de 2024, los 'Citizens' pudieron despedir el año al menos frenando la caída, con un triunfo 2-0 en Leicester.

El Manchester City, ganador de las cuatro últimas ediciones de la Premier League, recibirá al West Ham (13º), para confirmar su mejoría o, por contra, sufrir una nueva recaída.

En la previa del partido, el técnico Pep Guardiola dijo "no saber" si ficharán en el actual mercado de pases, una ventana en la que "no es fácil" hacerse con los jugadores deseados. "No es fácil, no será fácil. Quizá firmemos a alguien, quizá no firmemos a nadie", indicó.

Manchester City vs West Ham: así llegan a la fecha 20 de la Premier League

Tras una seguidilla de partidos sin poder ganar, los dirigidos por Pep Guardiola vencieron al Leicester y se encuentran motivados de cara al 2025. El Manchester City busca seguir en la senda de la victoria para volver a ser el equipo competitivo que siempre fue.

Los ‘Hammers’, en tanto, llegan tras una dura goleada ante el Liverpool por 5-0. Si bien no se encuentran entre los equipos que pelean por mantenerse en la Premier League, necesitan sumar para no complicarse en el mediano plazo.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs West Ham EN VIVO por la fecha 20 de Premier League?

El partido entre Manchester City vs. West Ham por la Premier League 2024-2025 se disputará el sábado 4 de enero en el Emirates Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El recinto de los 'citizens' tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester City vs West Ham EN VIVO por la fecha 20 de la Premier League?

En Perú , el partido entre Manchester City vs. West Ham comienza a las 10:00 a.m.

Manchester City vs West Ham: últimos resultados

31/08/2024 West Ham 1-3 Manchester City – Premier League

19/05/2024 Manchester City 3-1 West Ham – Premier League

16/09/2023 West Ham 1-3 Manchester City – Premier League

03/05/2023 Manchester City 3-0 West Ham – Premier League

07/08/2022 West Ham 0-2 Manchester City – Premier League

¿Dónde ver el Manchester City vs. West Ham EN VIVO vía TV y streaming por Premier League?

El partido de la Premier League por TV se transmitirá en Perú y los restantes países de Sudamérica vía streaming a través de Disney+ Premium. En España se ve el cotejo por DAZN, en México por FOX Sports y Amazon Premium y en Estados Unidos por Peacock.