Casemiro fue expulsado al minuto 70 del partido entre Manchester United y Crystal Palace | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM VAUGHAN

El brasileño Casemiro fue expulsado en el duelo entre Manchester United y Crystal Palace por agarrar a un rival por el cuello en una trifulca entre los jugadores. El centrocampista se ganó la primera roja directa de su carrera profesional.

Manchester United se imponía 2-0 al Crystal Palace en el Old Trafford con goles de Bruno Borges y Marcus Rashford, pero llegó el conato de bronca.

Minuto 70, una entrada dura pegado a una banda sobre Antony, al que habían cogido la matrícula por algún regate malinterpretado, acabó en una trifulca con muchos jugadores implicados. El árbitro no lo vio, pero el VAR captó a Casemiro sacando del cuello a un rival, Hughes, del grupo de la discusión y fue castigado con roja directa.







Así fue la acción de Casemiro

La acción de Casemiro que le valió una roja | Fuente: ESPN

Cómo quedó el partido entre Manchester United y Crystal Palace

Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace por la jornada 21 de la Premier League.

El primer gol del partido llegó al minuto 7. Una mano despegada del cuerpo de Hughes dentro de su área, a un centro lateral de Rashford, provocó un claro penal cuando no se cumplían los cuatro minutos. El VAR ayudó al colegiado, que no lo apreció a primera instancia. Un especialista, Bruno Fernandes, no perdonó en su lanzamiento pausado, al trote, con salto final y engaño al portero rival.



A los 62', Manchester United aumentó el marcador. Con calidad parecía sentenciarlo el United en una acción coral, brillante, al primer toque hasta que la calidad del joven Garnacho apareció frente a una defensa poblada para abrir a la banda izquierda, donde Shaw puso un regalo de centro al gol de Rashford.



Tras la expulsión de Casemiro, Crystal Palace se levantó de la lona, se lanzó al ataque con cambios ofensivos y discutió el triunfo del United hasta el final. Se lució De Gea a un testarazo potente de Guehi tras un córner pero nada pudo hacer a los 76 minutos, cuando tras un disparo de Doucoure, en boca de gol, con calidad, picando el balón arriba de primeras, Schlupp apretó el marcador.