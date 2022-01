Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO: canales TV para ver partido por Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Manchester United vs. Aston Villa se enfrentan este sábado 15 de enero en Villa Park. El partido corresponde a la fecha 22 de Premier League y se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR + en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España la transmisión de TV está a cargo de DAZN y en México por Sky Sports.

Manchester United visita a un Aston Villa que se ha reforzado con Philippe Coutinho, que será baja, y Lucas Digne en este mercado invernal. Los 'diablos rojos' ya ganaron a los Steven Gerrard en la FA Cup y una victoria les permitiría ponerse a solo un punto de puestos europeos. Hasta la derrota en la última jornada frente al Wolves (0-1), los de Cristiano Ronaldo, séptimos con 31 puntos, encadenaban seis encuentros sin perder.

No obstante, el presente de Manchester United sigue siendo irregular con Ralf Rangnick en el banquillo. No han logrado dar el salto en el nivel que se le exigía a Ole Gunnar Solksjaer y a ello apunta su goleador y estrella Cristiano Ronaldo.

‘CR7’ dijo en una reciente entrevista con ‘ESPN Brasil’ que su elenco debe pelear siempre en el ‘Top 3’ de la clasificación.

"Manchester United debe ganar el campeonato, o acabar segundo o tercero. No me puedo imaginar cualquier otra clasificación. Dentro de mi corazón, no acepto que nuestra mentalidad nos lleve a pensar en otra cosa que no sea acabar entre los tres primeros de la Premier League", apuntó el luso.

No obstante, la realidad indica que están a once unidades de la tercera casilla y para remontar ello es necesaria la constancia de resultados que no los acompañó en lo que va del curso.

Manchester United derrotó a Aston Villa por la FA Cup | Fuente: FA

Manchester United vs. Aston Villa: horarios del partido en el mundo

Perú: 12:30 p.m.

Colombia: 12:30 p.m.

Ecuador: 12:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

Bolivia: 1:30 p.m.

Venezuela: 1:30 p.m.

Uruguay: 2:30 p.m.

Brasil: 2:30 p.m.

Argentina: 2:30 p.m.

Chile: 2:30 p.m.

Paraguay: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Manchester United vs. Aston Villa: alineaciones posibles

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett; Morgan Sanson, Douglas Luiz, Jacob Ramsey; Emiliano Buendía, Ollie Watkins, Danny Ings.

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred, Mason Greenwood, Bruno Fernandes; Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo.

¿Dónde ver por TV el Manchester United vs. Aston Villa?

Manchester United visitará al Aston Villa. El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN para Sudamérica y en la plataforma STAR+. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en la web de RPP.pe.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports.





