Manchester United vs. Manchester City: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el derbi por Premier League?

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este domingo 6 de abril en estadio Old Trafford, en Mánchester (Reino Unido), por la fecha 31 de la Premier League 2024-2025. El encuentro jugará a partir de las 8:30 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La Premier League tendrá uno de los duelos más importantes de la jornada, cuando el Manchester United y el Manchester City se enfrenten en la búsqueda de tres puntos para poder remontar posiciones en la clasificación.

Como no sucede hace mucho, ambos no llegan con buen presente, principalmente los de Pep Guardiola, quienes antes del derbi conocieron la decisión de Kevin De Bruyne de abandonar el club después de 10 temporadas.

En el último derbi del belga, se prevé que inicie en el banco de suplentes ante un United que por la Premier Legue no derrota a su rival ciudadano en casa desde enero del 2023.

Manchester United vs Manchester City: ¿Cómo llegan a la fecha 31 de la Premier League?

Manchester United se presenta al derbi tras caer por 1-0 ante el Nottingham Forest, con lo que marcha 13ro en la Premier. En tanto, el Manchester City es quinto después de imponerse por 2-0 al Leicester City.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Manchester City EN VIVO por la Premier League?

El partido de Manchester United ante el elenco de Manchester City está programado para el domingo 6 de abril en el estadio Old Trafford, en la ciudad de Mánchester. El recinto tiene capacidad para 76 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Manchester City EN VIVO por la Premier League?

En Perú, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 10:30 a.m.

En Ecuador, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 10:30 a.m.

En Colombia, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 10:30 a.m.

En Bolivia, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 11:30 a.m.

En Venezuela, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 11:30 a.m.

En Chile, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En Argentina, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En Brasil, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 09:30 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 11:30 a.m.

¿Qué canales transmiten Manchester United vs Manchester City EN VIVO por TV?

El partido de la Premier League por TV se transmitirá en Perú y los restantes países de Sudamérica a través de ESPN y por streaming en la plataforma Disney+ Premium. En España se ve por DAZN, en México por Sky Sports y en Estados Unidos por Peacock.

Manchester United vs Manchester City: alineaciones posibles

Manchester United: André Onana; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui; Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Casemiro, Patrick Dorgu; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee.

Manchester City: Ederson Moraes; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes; Nico González, İlkay Gündoğan, Jeremy Doku, Jack Grealish, Savinho; Omar Marmoush.

Manchester United vs Manchester City: últimos resultados

15/12/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – Premier League

10/08/2024 | Manchester City 1-1 (7-6) Manchester United – Community Shield

25/05/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – FA Cup

03/03/2024 | Manchester City 3-1 Manchester United – Premier League

20/10/2023 | Manchester United 0-3 Manchester City – Premier League