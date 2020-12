Manchester United y Manchester City aquí EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver ESPN por Premier League. | Fuente: EFE

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 12 de diciembre en el Estadio Old Trafford por la fecha 12 de la Premier League 2020. Este choque está programado para que empiece a las 12:30 p.m. hora peruana, 11:30 a.m. en México y 6:30 p.m. si te encuentras en España.

El cotejo entre Manchester United y el Manchester City será transmitido a toda Latinoamérica por la señal de ESPN 2 y SKY Sports (México). La web de RPP también te llevará todas las incidencias, mejores jugadas y goles por la décimosegunda jornada de la Premier League 2020.

El derbi entre Manchester United y City tiene diversos ingredientes. Respectivamente a cinco y seis puntos del dúo de cabeza, Tottenham y Liverpool, ambos tienen un partido menos, por lo que todavía están vivos en la carrera por el primer puesto. Ambos llegan en dinámicas positivas en el campeonato, sobre todo los 'Red Devils', que han encadenado cuatro victorias en la misma cantidad de partidos.

Manchester United vs. Manchester City: horarios en el mundo

Perú: 12:30 p.m.

Colombia: 12:30 p.m.

Ecuador: 12:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

Argentina: 2:30 p.m.

Chile: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

No obstante, volverán a jugar tras la desilusión europea, al no entrar en octavos de Champions tras caer en los dos últimos partidos de la fase de grupos, ante el PSG en casa y el martes en Leipzig (3-2).

Manchester City llega tras ganar al Burnley (5-0) y Fulham (2-0), logrando además cómodamente su pase para octavos de Champions y ganando fácilmente el último partido al Marsella (3-0). Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola buscarán restablecer la supremacía local tras haber perdido tres de las cuatro confrontaciones del año pasado.

En los otros partidos, Chelsea (3º) intentará recuperar provisionalmente la cabeza, si gana su partido en la cancha del Everton (9º) el sábado. El domingo, Tottenham juega ante el Crystal Palace (11º) y Liverpool contra Fulham (17º), previa del explosivo duelo que disputarán ambos el miércoles.

Manchester United vs. Manchester City: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Mata, Fernandes, Rashford y Greenwood.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho, Mahrez, De Bruyne; Sterling y Gabriel Jesus.

(AFP)