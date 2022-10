Con Cristiano Ronaldo, Manchester United enfrenta a Omonia Nicosia por Europa League | Fuente: Manchester United

Manchester United vs. Omonia Nicosia se enfrentan este jueves 6 de octubre en GPS Stadium. El partido corresponde a la tercera jornada del grupo E de la Europa League 2022-2023 y se jugará a partir de las 11:45 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En México la transmisión de TV está a cargo de ESPN. Vía streaming se puede seguir en la plataforma STAR+.

A la expectativa está el Manchester United en la Europa League, que enderezó su situación en la pasada jornada tras vencer al Sheriff Tiraspol. Cayó el conjunto de Erik Ten Hag contra la Real Sociedad en el primer partido, pero sacó adelante el segundo. Una doble victoria ante el Omonia, condenado a la eliminación precipitada, puede devolver todas las opciones al cuadro inglés.

Los ‘Red Devils’, no obstante, se presentarán tras la caída 6-3 en el derby frente al City en la Premier League, resultado que acabó con la racha de victorias en la competición y generó cuestionamientos sobre el elenco.

Manchester United entrenó en Chipre con miras al partido ante Omonia | Fuente: BR

Manchester United vs. Omonia Nicosia: horarios en el mundo

Perú: 11:45 a.m.

México: 11:45 a.m.

Colombia: 11:45 a.m.

Ecuador: 11:45 a.m.

Chile: 12:45 p.m.

Bolivia: 12:45 p.m.

Venezuela: 12:45 p.m.

Argentina: 1:45 p.m.

Uruguay: 1:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

Cristiano Ronaldo se quedó en la banca de suplentes ante el City, pero volvería a ser titular en el United para medirse al Omonia Nicosia en Chipre. El portugués acabó con su sequía goleadora en la temporada al convertirle al Sheriff por la vía del penal en la Europa League.

"Es muy competitivo, como todos sabemos. No está contento, evidentemente, cuando no juega. Pero como he dicho, si debo repetirlo, se entrena bien, está de buen humor, está motivado y se da al máximo. Es eso lo que se espera de él", señaló Ten Hag respecto a Cristiano Ronaldo, que se perfila como titular ante un Omonia que ha caído ante Sheriff (0-3) y Real Sociedad (2-1).

Manchester United llega tras caer ante el City en el 'derby' en Premier League | Fuente: AFP

Manchester United vs. Omonia Nicosia: alineaciones posibles por Europa League

Manchester United: David De Gea; Luke Shaw, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Dalot; Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes; Elanga, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo.

Omonia Nicosia: Fabiano; Nemanja Miletic, Hector Yuste, Nikolas Panagiotou; P. Psaltis, M. Cassama, F. Bachirou, M. Diskerud, F. Kitsos; Loizos Loizou, Karim Ansarifard.





