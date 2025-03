Manchester United vs Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver los octavos de final de la Europa League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United vs Real Sociedad EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El encuentro se disputará en Old Trafford, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Sociedad, pese a su irregular momento, viaja a Manchester con la ilusión de encontrar su mejor versión en Old Trafford y alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa. Y para ello, deberá repetir la victoria que logró hace más de dos años en la fase de grupos de esta competición, cuando se impuso por 0-1.



Sin embargo, la deriva en LaLiga no ayuda a que el equipo llegue en las mejores condiciones físicas y mentales, aunque el empate en la ida y cómo acabó ese partido, abren una ventana a la esperanza.



La principal novedad en el apartado de altas reside en un Aritz Elustondo, quien cumplió sanción el domingo ante Sevilla, y la confianza en que Arsen Zakharyan se sume a la lista, ya que se le ha visto en los entrenamientos con el grupo a lo largo de toda la semana. Por contra, la mala noticia reside en la baja confirmada de Luka Sucic, quien en palabras de su entrenador, Imanol Alguacil, "forzó" en el encuentro de ida y parece que no llega lo suficientemente bien como para competir al nivel que exige el duelo.



Manchester United, con nada que hacer en la Premier League y con problemas tanto dentro del campo como fuera, tiene en Liga Europa la última oportunidad para clasificarse a la Champions League de la siguiente temporada, amortiguar sus problemas financieros y dar un respiro a Rúben Amorim.



United llega con las bajas ya conocidas de Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Amad Diallo y Mason Mount, a las que se une la del central Leny Yoro, que se hizo daño en el pie en el empate del fin de semana contra el Arsenal. Además, Amorim no sabe aun si podrá contar con Manuel Ugarte y Harry Maguire, que se han perdido los dos últimos partidos.

Manchester United vs Real Sociedad: ¿Cómo llegan a la vuelta de los octavos de final en Europa League 2025?



Manchester United llega al cotejo luego de empatar 1-1 con Arsenal por la Premier League. Real Sociedad, en tanto, cayó 1-0 ante Sevilla por LaLiga.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Real Sociedad en vivo por los octavos de final en Europa League 2025?



El encuentro entre Manchester United vs Real Sociedad se disputará este jueves 13 de marzo en el Old Trafford. El recinto tiene capacidad para 74 310 espectadores.

Jueves de definición. Jueves de Europa League 🔜 pic.twitter.com/T4lbc83QHF — Manchester United (@ManUtd_Es) March 12, 2025

¿A qué hora juegan Manchester United vs Real Sociedad en vivo por los octavos de final en Europa League 2025?



En Perú , el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 3:00 p.m. En Inglaterra , el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 8:00 p.m. En Colombia , el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 9:00 p.m. En Ecuador, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Manchester United vs Real Sociedad comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Manchester United vs Real Sociedad en vivo por TV?



El encuentro Manchester United vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver mediante Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Manchester United vs Real Sociedad: alineaciones posibles

Manchested United: André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho y Rasmus Hojllund.

Real Sociedad: Alex Remiro; Aihen Muñoz, Nayef Aguero, Igor Zubeldía, Aritz Elustondo; Brais Mendez, Beñat Turrientes, Luka Sucic; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal.

