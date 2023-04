Guía de partido, Manchester United vs Sevilla por la Europa League. | Fuente: RPP

Partidazo. Manchester United vs. Sevilla EN VIVO se enfrentarán en duelo correspondiente a la ida de cuartos de final de la Europa League 2022-23.

El Manchester United recibe el jueves 13 de abril al Sevilla en Old Trafford, eliminatoria en la que el equipo inglés parte como claro favorito ante el español, que esta temporada muestra mucha inestabilidad y que en la competición doméstica lucha por no descender, aunque en el currículum de los hispalenses figura que son los 'reyes' de este torneo con seis títulos de campeón.

La formación del United anda fuerte, cuarto en la Premier League y con paso firme en la segunda competición continental, en la que se medirá este curso al cuarto rival español después de verse con la Real Sociedad en la fase de grupos, con el Barcelona en la eliminatoria previa a los octavos y con el Betis en esa ronda de octavos.

Manchester United vs. Sevilla: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Ahora toca la tienda sevillita, un adversario muy preocupado con LaLiga pero del que no tiene un buen recuerdo el cuadro inglés después de que lo eliminara en los octavos de la Champions League en la temporada 2017-18 tras empatar a cero en el Sanchez-Pizjuán y perder la vuelta (1-2) en Old Trafford.

Además, más recientemente en la campaña 2019-20, se jugó una atípica fase final en Colonia (Alemania) debido a la pandemia y los sevillistas volvieron a eliminar a los 'Diablo Rojos', esta vez en la semifinal a partido único que se jugó sin público (2-1), en un torneo que posteriormente se adjudicó por sexta vez el conjunto andaluz tras superar en la final al Inter de Milán.

Mucho ha cambiado el Sevilla este curso y su entrenador, José Luis Mendilibar, es ya el tercero de una temporada que inició Julen Lopetegui y que continuó hasta hace pocas semanas el argentino Jorge Sampaoli.

El técnico vasco, con un ojo puesto también en el trascendental partido por la permanencia que jugará el domingo en Mestalla ante el Valencia, viajó a Manchester con una convocatoria sin grandes novedades sobre la utilizada el pasado viernes en Sevilla ante el Celta (2-2), sólo con la presencia del argentino Lucas Ocampos, que estaba sancionado, y la ausencia del senegalés Pape Gueye, quien no está inscrito en este torneo.

Mendilibar, que afronta su tercer partido como sevillista, el primero europeo después de debutar hace dos jornadas en LaLiga en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz (0-2), tampoco puede contar con el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, que fue el otro de la plantilla descartado en la lista de inscritos para la competición europea.

El mexicano, independientemente de que no podría jugar ante el United, no estuvo en la convocatoria para el partido ante el Celta, al igual que el centrocampista Joan Jordán, ambos por mermas físicas de las que aún no se han recuperado.

Manchester United vs. Sevilla: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Sancho, Antony Matheus y Anthony Martial.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Nianzou o Marcao, Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Lamela, Bryan Gil; y En-Nesyri. (AFP)

¿Dónde ver el Manchester United ante Sevilla vía TV por Europa League?

Lo ves por la señal de ESPN y en la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

