Wayne Rooney actualmente es el entrenador del Derby County de la segunda división del fútbol inglés. | Fuente: @Derby County

Manchester United no atraviesa por una buena temporada, más aún cuando vienen de caer por 5-0 ante el Liverpool en el mítico estadio Old Trafford y en sus últimos cuatro partidos en la Premier League no sabe de victorias. Además, Ole Gunnar Solskjær, entrenador de los ‘Red Devils’ sigue siendo cuestionado.

Ante esta situación, Wayne Rooney, exdelantero del club y goleador histórico del Manchester United, se refirió al presente y puso la mira en los futbolistas del actual plantel.

"Esos jugadores necesitan ser lastimados, necesitan sentir cuando pierdes partidos, cuánto te duele. Veo demasiados jugadores que no están dispuestos a correr, no están dispuestos a defender y no están dispuestos a arriesgar todo por ese club y eso no es aceptable", mencionó Wayne Rooney.





Rooney respalda a Solskjaer en Manchester United

El 'Bad Boy' enfatizó que la culpa de los malos resultados es de los jugadores y no del técnico, dado que son futbolistas con gran nivel. "Hay una gran responsabilidad sobre esos jugadores. Son jugadores de talla mundial, jugadores internacionales y un club como el Manchester United necesita más de ellos,” puntualizó en 'The Sun', respecto a los deportistas entre los que está su excompañero Cristiano Ronaldo.

Asimismo, sobre las crítiicas que ha recibido en las últimas semanas Ole Gunnar Solskjaer, le mostró su apoyo.

“Hay presión sobre Ole, todos pueden ver eso. Pero yo conozco a Ole y es un luchador. Seguirá haciendo las cosas correctas, creyendo en lo que cree y tratando de sacar más provecho de esos jugadores", sentenció el actual entrenador del Derby County.

Wayne Rooney como jugador del Manchester United





El exfutbolista inglés jugó con los 'Red Devils' desde la temporada 2004/2005 hasta la 2016/2017. En total disputó 559 partidos, convirtió 253 goles y obtuvo importantes títulos como: cinco Premier Leagues, una Champions League y una Europa League. Además, sigue siendo hasta ahora el máximo goleador en la historia del club.







