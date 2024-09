Ter Stegen agradece apoyo de "fanáticos, clubes y amigos" tras sufrir grave lesión en la rodilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marc-André ter Stegen, arquero de FC Barcelona, agradeció a los aficionados de su equipo y rivales, así como a otros clubes y amigos por el cariño y el apoyo que le han mostrado después de sufrir una grave lesión en una rodilla durante el choque que disputó su equipo ante el Villarreal por LaLiga.



"Me siento muy agradecido a todos los aficionados del Barça, compañeros, rivales, clubes y amigos por el apoyo y cariño que me habéis demostrado desde el domingo", escribió el alemán en su cuenta de X.



Además, tuvo una mención especial para el público que presenció en directo su lesión y que acompañó a Ter Stegen con un aplauso cuando salió del terreno de juego lesionado del Estadio de la Cerámica.



"Quiero agradecer a la afición del Villarreal el respeto que habéis mostrado en el estadio, significa mucho para mí. Me siento positivo y fuerte y estoy centrado en mi recuperación. ¡Gracias¡", culminó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Ter Stegen fue operado con éxito de grave lesión

Barcelona confirmó -a inicios de semana- que el arquero alemán Marc-André ter Stegen sufrió la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

A través de un comunicado, el club español confirmó la gravedad de la lesión e informó que sería operado ese mismo día.

"Marc ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Esta tarde se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico", indicó la misiva.

Horas después, dio a conocer que el alemán fue intervenido "satisfactoriamente". Según informaron, la operación fue llevado a cabo por el doctor Joan Carles Monllau, traumatólogo especialista en este tipo de lesiones, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona.



Ter Stegen, que ya fue intervenido de ese mismo tendón en dos ocasiones hace cuatro temporadas, iniciará ahora una larga recuperación que podría tenerlo entre seis y nueve meses fuera de las canchas.