Marcelo Gallardo ha ganado más de diez títulos en River Plate. | Fuente: AFP

El entrenador argentino Marcelo Gallardo evitó este viernes comentar si fue contactado por Barcelona, que vive una crisis de resultados con Ronald Koeman, y aseguró que pretende cumplir su contrato con River Plate, que finaliza en diciembre.



"Estaba dudando si hacer la conferencia o no porque después de lo que se ha comentado y demás sabía que iba tener que contestar una pregunta que no quiero hacer. Principalmente porque estoy muy enfocado en el partido del domingo y, segundo, porque ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo", dijo Marcelo Gallardo en una rueda de prensa, todo por los rumores que lo ponen en Barcelona.



"De ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas (Barcelona) que tengan que ver con pensamientos ajenos. Simplemente estoy enfocado en lo mío. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me pasará por la cabeza más allá de algunos rumores o lo que se diga abandonar", añadió el 'Muñeco'.

Gallardo no tiene intención de irse al Barcelona por Ronald Koeman

Marcelo Gallardo se ha llevados dos Libertadores como DT de River Plate. | Fuente: AFP

Cuando lo consultaron si había sido contactado por los directivos del club culé, el entrenador evitó responder con claridad.



"Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Lo único que te puedo decir es que mi enfoque está en el partido del domingo y en terminar mi vínculo contractual como corresponde hasta ese momento, después veremos cómo seguimos", indicó.



Marcelo Gallardo, de 45 años, es con 12 títulos en entrenador más ganador de la historia de River Plate y hay rumores de que podría reemplazar a Koeman ante un eventual despido del todavía entrenador del Barcelona.

Por otra parte, el también exjugador 'millonario' tiene en la mira a Boca Juniors, su rival de este domingo en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Liga Profesional.

El cotejo contará con público y será la vuelta de los espectadores a los recintos en la primera división argentina desde el inicio de la pandemia. (EFE)

