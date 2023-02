Marcelo | Fuente: AFP

Marcelo, lateral izquierdo brasilero que actualmente milita en Olympiacos FC de Grecia, recordó sus últimos días formando parte del Real Madrid y manifestó su deseo de volver a pertenecer al club para poder aportar como referente con los más jóvenes.

Sobre su salida del Real Madrid a mediados del 2022, Marcelo indicó: "Si te soy sincero, yo no me he ido del Real Madrid. Ésa es la sensación que tengo yo. ¿Cómo me voy del Real Madrid? Esto está pegado de nosotros. Es imposible que te vayas. Y más. Tengo un punto ahí dentro. Tengo una parte mía que está ahí dentro, que es mi hijo, que está creciendo. Y aparte de eso, es imposible decir, ‘me he ido del Madrid’. No, no estoy en el Real Madrid ahora. Yo pienso así".

En tanto a su posible regreso a la 'Casa Blanca', el brasilero sostuvo: "Sí, pero no sé y tampoco quiero pensar ahora en qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Pero me gustaría muchísimo volver al Real Madrid y estar e intentar ayudar a los niños que lo necesiten. Sí, me veo regresando, pero no sé exactamente porque el Madrid es muy grande. Entonces hay varias maneras de poder ayudar al Madrid. No me veo volviendo para estar ahí y ya. No. Me veo para intentar ayudar más al Real Madrid. Me veo como cuando vine con 18 años para ayudar con mi granito de arena. Pues, igual".

Por último, fue consultado sobre su sensación tras ganar el título 14 con Real Madrid, Marcelo aseguró: "Me agacho, pienso, lloro, digo, ‘no puede ser’. O sea, yo creo que ahí me di cuenta, en ese momento , que mi ciclo en el Real Madrid había terminado. Justo ahí. En ningún momento antes de éste fue. Y luego ya he pensado en mi hijo. Se termina mi ciclo, ahora empieza mi hijo. A ver si consigue llegar al primer equipo. Y ya un montón de cosas".

Real Madrid vs. Liverpool por Champions League:

El partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 15 de marzo a partir de las 3:00 pm. Como se recuerda, en el partido de ida, la 'Casa Blanca' remontó un marcador de 2-0 en contra y terminó ganando por 5-2 a los 'reds'.