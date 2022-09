Momento en el que detonaron las bombardas muy cerca a Martín Parra. | Fuente: Photosport | Fotógrafo: Andrés Pina

Un lamentable momento se vivió en el encuentro entre la Universidad Católica y la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa de Chile, cuando, tras recibir un gol por la vía penal, el arquero visitante, Martín Parra, se vio en peligro tras estallido de bombas de ruido que cayeron desde las tribunas. Mientras se reubicaba bajo los tres palos,

El portero, quien pasó a inicios de esta temporada por la Universidad San Martín de la Liga1 Betsson 2022, estaba muy cerca de la zona y se vio directamente afectado, siendo víctima de un trauma acústico que lo obligó a dejarse caer en el césped y pedir ayuda en el campo de Playa Ancha. De inmediato, fue retirado en camilla y llevado a un centro de salud en Santiago. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

"Tras el penal, sentimos una bengala por la zona del árquero. Visualizamos que estaba en el juego. Quisimos asistirlo. Preliminarmente, tenía una contusión acústica. Hablé directamente con el doctor y le pedí que nos hiciera un informe sobre si estaba con los cinco sentidos. Estaba en el suelo muy confundido, no hablaba. Me dijo (el doctor) que no estaba con sus cinco sentidos operativos, ya que le había caido una bengala cerca. Nos reunimos con los capitanes y tomamos la decisión de suspender definitivamente el partido porque no estaban dadas las garantías", dijo Felipe González, el árbitro del partido, en diálogo con TNT Sports.

Según informó el mismo medio, el cuerpo médico de la U. de Chile realizó un diagnóstico preliminar, en el que se indicó que "no escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y alta conmoción. (...) No tiene todos sus sentidos operativos".

El partido entre la Universidad Católica y la U. de Chile se supendió al promediar los seis minutos de juego. Previamente, Fernando Zampedri había marcado, desde los 12 pasos, el 1-0 del partido y el 1-1 en el marcador global por los cuartos de final de la Copa de Chile.

Agresión a Martín Parra durante el clásico universitario. | Fuente: Estadio TNT Sports

Partido oficialmente suspendido por falta de garantías, tras las lesiones sufridas por nuestro arquero Martín Parra producto del lanzamiento de fuegos de artificio a la cancha.#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) September 28, 2022

🔴3 petardos recibió el portero Martín Parra (U de Chile) de parte de barristas de la barra de U Católica en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso pic.twitter.com/VwHag2Xi35 — Tyler J 62% (@tylerlibertario) September 28, 2022

