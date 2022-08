Mauro Icardi quedó fuera de los planes de Galtier en el PSG | Fuente: Instagram

La ‘9’ del PSG cambiaría de dueño en poco tiempo. El entrenador Christophe Galtier anunció en rueda de prensa que el delantero argentino Mauro Icardi no está en sus planes para afrontar la actual temporada, por lo que ya solicitó un refuerzo a la directiva francesa.

Mauro Icardi, de 29 años, llegó al París Saint-Germain en 2019 procedente del Inter de Milán. En las tres temporadas que lleva en la capital francesa solo contabiliza 38 goles, cifras lejanas a la expectativa con la que el ariete llegó desde Italia.

"El club trabaja para encontrar la mejor solución posible. Ha tenido pocos minutos en las últimas temporadas y creo que debe relanzar su carrera. En su interés y en el del club, hay que encontrar un compromiso", dijo Galtier este jueves en rueda de prensa.

La participación de Mauro Icardi en la última campaña del PSG fue menor, además, el delantero estuvo en situaciones polémicas extradeportivas alrededor de su relación con su pareja Wanda Nara. El caso del ‘9’ se complicó más cuando decidió realizar un viaje a Ibiza el fin de semana anterior, cuando no fue convocado para la primera fecha de la Ligue 1.

"No ha sido fácil, viendo el comienzo de semana (de rumores). Aclaro que su ausencia el pasado fin de semana estaba relacionada con una decisión estrictamente deportiva. He visto a Mauro para decirle que voy a restringir más aún el grupo y que no voy a trabajar con 25 jugadores de campo, es imposible", apuntó Christophe Galtier.

Con la llegada de Christophe Galtier y el director deportivo Luis Campos, el PSG quiere reducir el número de futbolistas de su plantel. Además de Mauro Icardi, otros jugadores que no forman parte de los planes del entrenador y no son tomados en cuenta en el primer equipo son Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe, según informa L’Equipe.

En ese sentido, el técnico francés aseguró que el club trabaja en contratar un delantero. "No podemos equivocarnos, no contrataremos a un cualquiera, hay que ver lo que es posible o no", aseveró, al tiempo que agregó que el PSG "trabaja mucho" para lograr ese fichaje.

PSG en búsqueda de un fichaje en la delantera

Los principales delanteros para Galtier en el PSG son Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. Con la baja del primero en el inicio de temporada, el español Pablo Sarabia ha sido el elemento elegido por el técnico.

Otros atacantes a los que tomó en cuenta en convocatorias son los franceses Hugo Ekitiké y Arnaud Kalimuendo. A un centrodelantero apunta el PSG antes del cierre del mercado el 1 de setiembre, pues a Mauro Icardi no lo desean más entre sus filas.





