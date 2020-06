Acusan a Maxi López de racismo: "Se la pasó todo el partido insultándome" | Fuente: Twitter

Marcelo Benevenuto es un defensor del Botafogo en Brasil que recientemente ha confesado como es que sufrió de racismo por parte del delantero argentino Maxi López, cuando este jugaba por el Vasco da Gama de Brasil. Las palabras del exjugador del Barcelona, son muy fuertes e hirientes.

"Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de m$#%&", recordó Benevenuto sobre aquel encuentro que acabó igualado 1-1.

El mismo Marcelo Benevenuto aseguró que si hubiese otra revancha, se iría expulsado por su reacción ante semejantes insultos. "Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'", recordó el defensor brasileño de 24 años.