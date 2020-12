Mesut Özil ha ganado la FA Cup con la camiseta del Arsenal. | Fuente: AFP

Arsenal no la pasa nada bien en la Premier League. El conjunto 'gunner' ni siquiera está entre los 10 primeros puestos del torneo local y los hinchas hasta ahora no entienden cómo el director técnico español Mikel Arteta prescinde del juego del volante Mesut Özil.

Y es que el DT del Arsenal no la ha usado en ningún minuto de la Premier. En este panorama Jack Wilshere, ex jugador del cuadro de Londres, habló del momento de su ex compañero Mesut Özil y aseguró que el alemán tiene talento de sobra para ayudar al club a ganar.

"La verdad que yo adoraba jugar con Özil. Es un jugador top para Arsenal. Es una vergüenza todo lo que le está pasando y nadie sabe por qué, pero estoy seguro que algún día saldrán las razones", fue lo que sostuvo Wilshere, en declaraciones que recoge Mundo Deportivo, por el momento del teutón.

Mesut Özil no la ve en Arsenal este 2020

Asimismo, manifestó que cualquier disputa entre el jugador y el DT puede solucionarse, para beneficio del primer equipo. "Me encantaría verlo bajo las órdenes de Arteta. Podría coger la pelota para asistir a Aubameyang y Lacazette", añadió el también el jugador de la Selección de Inglaterra en el Mundial Brasil 2014.

Lo más cercano que tiene Arsenal es su partido frente al Rapid Viena en el Emirates Stadium por la fase de grupos de la Europa League. Un empate podría confirmar su pase a la ronda de los dieciseisavos de final.